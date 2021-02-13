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Спортивные новости

Тренер «Ростова» Карпин возмутился высокими зарплатами футболистов

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин возмутился высокими заработными платами российских футболистов.

Карпин, комментируя трансфер Александра Кокорина в «Фиорентину», подчеркнул, что российские футболисты очень редко уезжают выступать в европейские чемпионаты, потому что не могут выиграть там конкуренцию, а также их не устраивает более низкая зарплата.

«И там нашим футболистам будут платить меньше денег. Представьте, что мы творим с нашими футболистами, которые там никому не нужны за меньшие деньги. А мы им здесь даем еще и большие деньги! Представляете, какой бред мы творим?!» — заявил специалист в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что игроки «Тамбова» согласны простить клубу не более 30 процентов долгов.

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