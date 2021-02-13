«Наполи» оказался сильнее «Ювентуса» в матче Серии А

«Наполи» обыграл «Ювентус» в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу неаполитанского клуба.

Единственный гол в этой встрече оформил Лоренцо Инсинье, который реализовал пенальти на 31-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе «Наполи» занял четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 40 очков. «Ювентус» идет третьим, имея в активе 42 балла.

Ранее сообщалось, что Роналду установил историческое достижение по количеству подписчиков в соцсетях.

Чемпионат Италии. 22-й тур

«Наполи» — «Ювентус» — 1:0

Голы: 1:0 — Инсинье (пенальти), 31