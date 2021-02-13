Драчев призвал российских биатлонисток сосредоточиться на индивидуальной гонке

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев критично высказался о результате российских биатлонисток в спринтерской гонке на чемпионате мира, передает «Спорт-Экспресс».

Лучший результат среди россиянок показала Ирина Казакевич, которая стала 19-й. Ульяна Кайшева стала 36-й, Евгения Павлова — 51-й. Светлана Миронова показала худший результат в своей карьере в этой дисциплине, стала 64-й и не попала в пасьют.

«Я думаю, сейчас надо просто понять, что в пасьюте у девочек сложно с перспективами. Необходимо готовиться к индивидуальной гонке, поставить там тех, кто может стрелять на ноль четыре рубежа: Куклина, Павлова, Кайшева тоже умеет стрелять», — заявил Драчев.

Ранее сообщалось, что Миронова пожаловалась на холод на чемпионате мира по биатлону.