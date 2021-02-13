Ларионов назвал победу России над Швецией заслугой всей команды

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о результате матча со Швецией на Шведских играх, которые проходят в рамках Еврохоккейтура, передает Sport24.

Определить победителя команды не смогли ни в основное время, ни в овертайм. А в серии послематчевых буллитов сильнее оказалась сборная России. Победный бросок нанес Владимир Бутузов, итоговый счет 2:1.

«Сегодня встречались две школы, главная философия которых — владение шайбой. За последние два года мы забрали у шведов их лучшие качества. Сегодняшняя победа — заслуга всей команды», — заявил Ларионов.

Ранее сообщалось, что Россия в серии буллитов переиграла Швецию на Еврохоккейтуре.