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Спортивные новости

Олимпийский чемпион жестко раскритиковал Миронову

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Олимпийский чемпион Евгений Редькин жестко раскритиковал российскую биатлонистку Светлану Миронову после спринтерской гонки на чемпионате мира, передает «Чемпионат.com».

Россиянка пришла 64-й, Миронова дважды промазала из позиции лежа, а затем четыре раза промахнулась на стойке. Она никогда не стреляла хуже в личной гонке с двумя огневыми рубежами. По итогам спринта биатлонистка не смогла отобраться в гонку преследования, которая состоится 14 февраля.

«Миронова рассказывает, что у нее там все трясется на «стойке»… На «стойке» никогда мушка колом не стоит. Это не «лежка», сказки рассказывать не надо. У них мушка должна стоять прямо. Не знаю, что у них там происходит», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Драчев призвал российских биатлонисток сосредоточиться на индивидуальной гонке.

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