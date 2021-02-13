Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Нове-Место отменен

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в чешском Нове-Место не будет проведен в заявленные сроки, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжных видов спорта.

Этап должен был пройти в Чехии 20-21 февраля. Однако Германия ввела контроль на границе с Чехией из-за распространения там мутировавших версий коронавируса. Таким образом, любой человек, кто был в Чехии, при пересечении немецкой границы будет обязан пройти обязательный карантин.

В Германии должен состояться чемпионат мира, его даты проведения — 25 февраля — 7 марта. Спортсменам не было предоставлено никаких послаблений.

Этап Кубка мира в Нове-Место будет проведен в другие даты.

Ранее сообщалось, что российские лыжники завоевали бронзу на ЧМ среди юниоров.