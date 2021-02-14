Теннисистка Осака вышла в четвертьфинал Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвертьфинал Australian Open — 2021.

Третья ракетка мира уверенно расправилась с представительницей Испании Габринье Мугурусой.

Встреча, которая прошла на арене «Род Лэйвер» при пустых трибунах, продлилась 1 час 57 минут и завершилась в трех сетах — 4:6, 6:4, 7:5.

23-летняя спортсменка совершила четыре двойных ошибки, сделала 11 подач навылет и выиграла 61% мячей с первой подачи.

Ранее сообщалось, что президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выход Андрея Рублева в 1/8 финала Australian Open.