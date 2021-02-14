Драчев призвал не использовать Миронову в индивидуальной гонке

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев призвал не использовать Светлану Миронову в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Словении. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, после 64-го места в спринте спортсменке будет трудно найти себя, поэтому необходимо дать ей возможность восстановиться к женской эстафете.

Также Драчев отметил, что единственной надежной на успех в оставшихся гонках будет являться точная стрельба, так как ходом отечественные спортсмены проигрывают довольно много.



Ранее олимпийский чемпион Евгений Редькин высказался о грандиозном провале сборной России в спринте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.