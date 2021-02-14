Трусова сходила с Гном Гномычем в Большой театр

Бронзовая призерка чемпионата Европы 2020 года Александра Трусова сходила с Гном Гномычем и Евгением Плющенко в Большой театр на балет »Дон Кихот». Соответствующий пост двукратный олимпийский чемпион опубликовал в своем Instagram.

Напомним, что прошлым летом Трусова ушла из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

В нынешнем сезоне 16-летняя спортсменка заняла третье место на чемпионате страны, который проходил в Челябинске.



Ранее сообщалось, что продюсер Яна Рудковская подала заявку на регистрацию товарного знака «Гном Гномыч».