Неизлечимо больной экс-игрок сборной России попросил прощения у своей жены

Неизлечимо больной экс-игрок сборной России Сергей Мандреко попросил прощения у своей жены Инги. Об этом сообщает Tele-sport.ru.

По его словам, супруга в данный момент активно помогает в стремлении жить обычной жизнью.

«Хочу сказать про мою любимую Инусю. Низкий поклон и сердечная благодарность моей жене. Благодаря ей мы старались жить нормальной жизнью. Она мои руки и ноги. И вся ее прекрасная душа. И еще я хочу попросить прощения у нее за все.

Я стараюсь жить, как учит Господь. Верить, молиться, надеяться, терпеть, прощать и любить», — сказал Мандреко.

Ранее Арсен Минасов, агент защитника ЦСКА Виктора Васина, оценил перспективы возвращения игрока в сборную России.