Ротенберг о победе над шведами: мы играли за Родину

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг о победе над шведами во втором матче третьего этапа Евротура сезона-2020/21. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подопечные Игоря Ларионова показали высокую самоотдачу и добились крайне тяжелой командной победы.

«Все ребята, которые приезжают в сборную, играют на максимуме. Играют на пределе своих возможностей. Надо отметить игру в обороне всей команды и вратаря. Играли за Родину», — сказал Ротенберг.

Ранее глава ФХР Владислав Третьяк прокомментировал результат матча сборных России и Швеции на Шведских играх.