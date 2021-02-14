Куман считает, что «Барселона» сыграет с «ПСЖ» в удачный момент

Главный тренер каталонской «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал победу в матче против «Алавеса». Об этом сообщает Marca.

По его словам, самоотдача футболистов в первом тайме оставляла желать лучшего, однако после перерыва игроки собрались и выдали отличный футбол.

Также Куман заявил, что «Барселона» сыграет с «Пари Сен-Жермен» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов в удачный момент, так как прямо сейчас его команда находится в хорошей форме и уверена в себе.

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