Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Лорьяна»

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 25-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна». Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Монегаски встретятся с 17-й командой лиги сегодня, 14 февраля. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Луи II» в 15:00 по московскому времени.
Напомним, что подопечные Нико Ковача идут на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 48 очков.
Ранее сообщалось, что нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси вышел на вторую строчку в списке бомбардиров Ла Лиги.
���� ������������ ���� pour la réception du @FCLorient ��#ASMFCL | Demain, 13h �� pic.twitter.com/dS3btUvGGf— AS Monaco ���� (@AS_Monaco) February 13, 2021