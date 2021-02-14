Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о работе в сборной России.

По его мнению, в данный момент у национальной команды есть идеальный наставник — Станислав Черчесов.

«Про сборную даже говорить не хочу — и нельзя, и не надо. Никогда не думал о том, чтобы там работать. Там не такая работа, как у клубного тренера. Ну профессия одна и та же, но работа сама по себе другая. Чисто по времени, по количеству часов на работе», — сказал Карпин в интервью программе «Инсайдеры».



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