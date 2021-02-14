Маркес задушил Питоло в бою на турнире UFC 258

Маки Питоло оказался сильнее Джулиана Маркеса в первом поединке главного карда турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 258, который проходит в эти минуты в Лас-Вегасе.

Встреча продлилась три раунда и завершилась удушающим приемом от «Карибского Кризиса» за минуту до окончания боя.

Этот успех стал для Питоло 14-м в профессиональной карьере и первым с декабря 2017 года.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что Бобби Грин потерял сознание после взвешивания.