Глава СБР не будет делать скоропалительных выводов о ЧМ в Поклюке

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров не будет делать скоропалительных выводов по итогам чемпионата мира в Поклюке. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, работа тренерского штаба будет оцениваться на протяжении всего сезона, а не какого-либо конкретного старта.

Функционер отметил, что первостепенной задачей для СБР будет создание расширенного списка юниоров, способных в ближайшем будущем усилить основной состав национальной сборной.

Ранее экс-глава СБР Владимир Драчев призвал не использовать Светлану Миронову в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Словении.