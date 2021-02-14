Карпин: вообще неинтересно следить за «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о своем отношении к событиям, происходящим в московском «Спартаке».

По его словам, в мире происходит огромное количество разных вещей, куда более интересных, чем то, что происходит в стане красно-белых.

«Слежу ли я за «Спартаком»? Нет. Вообще нет. Неинтересно. Вообще ничего не интересно.



Для чего мне это? Голову забивать себе только» — сказал Карпин в интервью программе «Инсайдеры».



Ранее полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа раскрыл детали сорвавшегося перехода в московский «Спартак» в 2016 году.