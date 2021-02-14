«Айлендерс» Варламова победил «Бостон» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Бостон Брюинз».

Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизей» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Мэтью Барзал и Жан-Габриэль Пажо, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились жюльен Бред Маршанд и Патрис Бержерон.

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