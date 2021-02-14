Почеттино порассуждал о предстоящем матче «ПСЖ» с «Барселоной» в ЛЧ

Наставник «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Аргентинец заметил, что команде придется непросто без Неймара, выбывшего на месяц из-за травмы.

«Нам предстоит сразиться с «Барселоной», крайне хорошей командой. Наш менталитет — попытаться выиграть... Да, нам не хватает игроков, но мы команда. У нас нет и не будет оправданий. Также мы постараемся сломать статистику, которая говорит, что «ПСЖ» не сможет пройти квалификацию без Неймара», — цитирует Почеттино Sport.es.

Матчи «ПСЖ» с «Барселоной» пройдут 16 февраля (в гостях) и 10 марта (дома).

Ранее сообщалось, что УЕФА не будет закрывать фанатскую трибуну ЦСКА за поведение болельщиков.