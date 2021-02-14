Роналду отреагировал на поражение «Ювентуса» от «Наполи»

Лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о поражении «Ювентуса» в матче с «Наполи» в чемпионате Италии.

Встреча 22-го тура Серии А закончилась со счетом 1:0 в пользу неаполитанцев.

«Это поражение нас не сломит — давайте поднимем голову и задумаемся о чемпионстве!» — написал португалец у себя в Instagram-аккаунте.

Стоит отметить, что «Ювентус» с 42 очками идет третьим в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидирует «Милан» (49).

Ранее тренер «Интера» извинился за оскорбительный жест в адрес президента «Ювентуса».