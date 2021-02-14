Глава UFC высказался о проблемах со здоровьем Хамзата Чимаева

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт выразил уверенность, что боец промоушена Хамзат Чимаев халатно отнесся к мерам предосторожности и своему здоровью, в результате чего и заразился COVID-19.

Напомним, что схватка шведа чеченского происхождения против Леона Эдвардса сорвалась в третий раз из-за последствий коронавируса, которые по-прежнему преследуют «Борза».

«Думаю, Хамзат пренебрегал мерами предосторожности. Если понимаете психологию этого парня, то знаете, что он не будет слушать. Кажется, он не делал того, что нужно было делать... Он определенно заботился о здоровье не лучшим образом.

Я постараюсь вытянуть его оттуда к настоящим врачам. Пусть позаботятся о нем, а затем мы устроим ему поединок», — цитирует Уайта MMA Fighting.

Ранее менеджер Чимаева рассказал о том, как боец болел коронавирусом.