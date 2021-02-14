«Даллас» проиграл «Каролине» в серии буллитов

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» на выезде в серии буллитов взял верх над «Даллас Старз».

Встреча завершилась со счетом 4:3.

Стоит отметить, что российский форвард «ураганов» Андрей Свечников отдал результативную передачу, нападающий «Далласа» Денис Гурьянов не сумел реализовать послематчевый буллит, тогда как страж ворот хозяев Антон Худобин участия в матче не принял.

НХЛ — регулярный чемпионат

«Даллас Старз» — «Каролина Харрикейнз» — 3:4 Б

1:0 — Дикинсон (Кольяно, Комо) – 25:49' (5x5);

1:1 — Мартинук (Гардинер, Фаст) – 37:29' (5x5);

1:2 — Терявяйнен (Нечас, Гардинер) – 39:53' (5x5);

1:3 — Стаал (Свечников, Трочек) – 42:06' (5x4);

2:3 — Робертсон (Хинц, Секера) – 48:22' (5x5);

3:3 — Павелски (Бенн, Клингберг) – 59:20' (6x4);

3:4 — Трочек – 65:00' (ПБ).

Ранее шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» выиграть у «Аризоны».