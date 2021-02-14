Российский теннисист Карацев высказался о выходе в 1/4 финала Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев высказался о выходе в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
«Чувствую себя хорошо. Конечно, немного устал, но что поделать. Вложил всё в этот матч», — приводит слова Карацева официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В четвертьфинале россиянин встретится с победителем матча Доминик Тим (Австрия) — Григор Димитров (Болгария).
Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 20 февраля. Общий призовой фонд турнира составит $55,2 млн.
Ранее сообщалось, что Карацев в рамках четвертого круга Открытого чемпионата Австралии — 2021 победил канадца Феликса Оже-Альяссима.