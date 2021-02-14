Чемпион UFC Усман готов провести реванш с Масвидалем

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман готов провести реванш с Хорхе Масвидалем.

«Следующий бой? Бегает по улицам один чудак, который называет себя Иисусом. Да он и думает, что он Иисус. Все время отказывается от боя и много базарит», — цитирует Усмана MMA Fighting.

Боец отметил, что Масвидаль объяснял свое поражение тем, что он принял бой на коротком уведомлении.

«А сейчас говорит, что если дать ему три недели, то он сделает все по-другому. И знаете что? Я готов дать ему целый тренировочный лагерь для подготовки. Но я уверен, что ты не согласишься, потому что я вырублю тебя», — добавил Усман.

Первый поединок между Усманом и Масвидалем завершился победой действующего чемпиона промоушена раздельным решением судей.

Ранее Усман повторил достижение обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова.