Стал известен состав сборной России на матч Евротура с Чехией

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с сочетанием звеньев на матч шведского этапа Евротура против команды Чехии.

Ворота российской сборной будет защищать Ярослав Аскаров.

Первое звено: Кирилл Кирсанов – Сергей Зборовский, Иван Чехович – Максим Соркин – Дамир Жафяров;

Второе звено: Cемен Чистяков - Даниил Пыленков, Никита Чибриков - Захар Бардаков – Василий Подколзин;

Третье звено: Даниил Мисюль – Артем Минулин, Владимир Бутузов – Павел Красковский – Николай Коваленко;

Четвертое звено: Шакир Мухамадуллин, Максим Грошев – Данила Моисеев – Герман Рубцов; Виталий Кравцов.

Встреча между сборными России и Чехии пройдет 14 февраля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал результат матча сборных России и Швеции.