Димитров назвал Карацева опасным соперником перед 1/4 финала Australian Open

Болгарский теннисист Григор Димитров поделился ожиданиями от встречи с россиянином Асланом Карацевым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Если он дошел до этой стадии, то это не просто так. Я видел немного его матчей. Он очень опасный игрок, полный уверенности», — цитирует Димитрова Tennis Majors.

Встреча между болгарином и Карацевым пройдет 16 февраля.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 20 февраля. Общий призовой фонд турнира составит $55,2 млн.

Ранее сообщалось, что Димитров одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом.