«Бавария» объявила о трансфере защитника Упамекано

Мюнхенская «Бавария» объявила о переходе защитника «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано.

Как сообщается на официальном сайте клуба, игрок присоединится к команде 1 июля 2021 года.

«Мы счастливы, что смогли подписать для «Баварии» Дайо Упамекано. Убеждены, что он будет очень важным членом нашей команды в ближайшие годы», — сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Отмечается, что соглашение с французом рассчитано до 30 июня 2026 года.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 22-летний француз провел 19 матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Бавария» заплатила за футболиста €42,5 млн.