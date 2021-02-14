Гвардиола высказался об успехах «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об успехах команды в чемпионате Англии.

«В нашем составе нет игроков, которые могут выиграть матч в одиночку. У нас нет Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе или Неймара. Мы должны побеждать с помощью командных усилий», — цитирует Гвардиолу talkSPORT.

После 23 матчей «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 53 очка. Победная серия «горожан» в Премьер-лиге насчитывает 12 матчей.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что команда потеряла шансы на победу в чемпионате Англии.