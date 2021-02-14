Губерниев резко высказался о словах Йоханнеса Бе

Комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о словах норвежского биатлониста Йоханнеса Бе, заявившего, что россияне получили мягкое наказание за допинговые скандалы.

«Давайте мы не будем заниматься вот этими плевками вечными со стороны наших друзей, партнеров или недругов. Йоханнес может говорить все, что он хочет. Норвежцы переживают, что пятый человек в состав не попадает», — сказал Губерниев в видео, опубликованном в Telegram.

Журналист призвал развивать российский спорт и заниматься подготовкой национальной команды.

«И как-то совершенно насрать, что там говорит Йоханнес Бе в отношении санкций или фиганций», — добавил Губерниев.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System). Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее депутат Госдумы обратился к сказавшему о мягком наказании для России Йоханнесу Бе.