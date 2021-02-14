Французский биатлонист Жаклен выиграл гонку преследования на ЧМ

Французский биатлонист Эмильен Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Спортсмен прошел 12,5 км за 31 минуту 22,1 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал представитель Швеции Себастьян Самуэльссон (+7,3; 0). Третье место занял норвежец Йоханнес Бе (+8,1; 2).

Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, занявший седьмое место (+1.35,1; 2).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее экс-тренер сборной России назвал причину провала биатлонистов на чемпионате мира.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка

Гонка преследования, 12,5 км

1. Эмильен Жаклен (Франция) — 31.22,1 (0)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +7,3 (0)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — +8,1 (2)...

7. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.35,1 (2).