Губерниев подвел итоги гонки преследования на ЧМ по биатлону

Журналист Дмитрий Губерниев подвел итоги гонки преследования на чемпионате мира по биатлону, передает Sport24.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, который занял седьмое место.

«Латыпов — просто молодец, движение вверх. Видна работа Каминского, просто здорово. Эдик действительно подготовился к чемпионату мира, хвалю его и тренера», — сказал Губерниев.



Также Губерниев отметил, что Александр Логинов, Матвей Елисеев и Антон Бабиков не могут найти свою стрельбу.

Ранее французский биатлонист Эмильен Жаклен выиграл гонку преследования на ЧМ.