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Спортивные новости

Наставник сборной России по биатлону ответил на критику национальной команды

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Наставник сборной России по биатлону Валерий Польховский ответил на критику национальной команды, передает РИА «Новости».

На чемпионате мира, который проходит в Поклюке, россияне не смогли завоевать медалей в пяти стартовых гонках. Ряд экспертов связывает эти результаты с тем, что команда готовилась на высоте перед турниром.

«Спасибо за такое пристальное внимание, за нами следят, а это хорошо. Прежде, чем делать выводы, надо сделать сравнительный анализ», — сказал Польховский.

Специалист отметил, что Белорусы и Украинцы живут наверху, а норвежцы провели сбор на 1400 метров в Обертиллиахе, потом они приехали в Поклюку на эту же высоту.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о подготовке российских биатлонистов

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