«Арсенал» обыграл «Лидс» в матче АПЛ

«Арсенал» обыграл «Лидс» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:2.



В составе победителей отличились Эктор Бельерин и Пьер-Эмерик Обамеянг, который оформил хет-трик. За «Лидс» точными ударами отметились Паскаль Стрейк и Элдер Кошта.



«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

АПЛ. 24-й тур

«Арсенал» — «Лидс» — 4:2

Голы: 1:0 — Обамеянг, 13; 2:0 — Обамеянг, 41 (п); 3:0 — Бельерин, 45; 4:0 — Обамеянг, 47; 4:1 — Стрейк, 58; 4:2 — Кошта, 69.

Ранее «Вест Бромвич» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.