Массажист Кокорина прилетел в Италию

Сергей Колесников, массажист игрока итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина, ответил на слухи о том, что он будет помогать футболисту восстанавливаться от старой травмы.

«Я в Италии сейчас. Я пока еще не знаю, я его еще не видел и ничего не могу сказать по этому поводу. «Фиорентина» на игре, и Саша не приехал», — передает слова Колесникова Sport24.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года. За новый клуб россиянин провел один матч.

Ранее Кокорин не попал в стартовый состав «Фиорентины» против «Сампдории».