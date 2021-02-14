Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти в Санкт-Петербурге

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель хотел провести чемпионат мира 2021 в Санкт-Петербурге, сообщает Helsingin Sanomat.

Отмечается, что Минск получил бы встречи мирового первенства-2023, которое пройдет в городе на Неве. Этот план не удалось осуществить из-за того, что Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил России принимать крупные международные соревнования до декабря 2022 года.

Минск был лишен права принимать матчи мирового первенства 2021 года из-за политической ситуации в стране. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.



Ранее Фазель одобрил «Катюшу» в качестве альтернативы гимну России.