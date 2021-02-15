Тарпищев высказался об очередном чуде Карацева на Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выходе российского атлета Аслана Карацева в четвертьфинал Australian Open — 2021. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в успех 27-летнего спортсмена никто не верил, а он совершил очередное чудо и впервые пробрался в восьмерку сильнейших турнира серии Большого шлема.

«Я считаю, что Карацев играл очень грамотно и разумно. И к тому же он хорошо готов физически. В конечном итоге за счет плотности ударов он заставил своего соперника рисковать и добился значимой победы», — сказал Тарпищев.

Ранее болгарский теннисист Григор Димитров поделился ожиданиями от встречи с россиянином Асланом Карацевым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.