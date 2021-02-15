Быстров порассуждал на тему Кокорина в «Фиорентине»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров порассуждал на тему перспектив Александра Кокорина в «Фиорентине». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, 29-летний форвард способен показать свой высокий уровень, если наберет физические кондиции.

Быстров заявил, что наставник «фиалок» Чезаре Пранделли имел определенные проблемы, так как провел первую замену лишь на 84-й минуте.

«Может быть его устраивает тот футбол, который демонстрирует команда?» — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал тренировочные сборы в Тарасовке.