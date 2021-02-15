Вратарь «Спартака» Ребров прокомментировал сборы в Тарасовке

Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров прокомментировал тренировочные сборы в Тарасовке. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.

По его словам, легендарная атмосфера на подмосковной базе способна переработать весь холод в тепло.

«Сборы проходят без проблем. Топ-3 занятий в Тарасовке? Полежать на своей кроватке, сходить в баню и съесть знаменитый тарасовский борщ», — сказал Ребров.

Напомним, что спартаковцы возобновят сезон матчем 1/8 финала Кубка России против московского «Динамо».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини предвосхитил игры 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».