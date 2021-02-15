Тренер «Аталанты» Миранчука предвосхитил игры Лиги чемпионов с «Реалом»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
Лестер СитиЛиверпуль
3:1
закончен
Кристал ПэласБёрнли
0:3
закончен
Манчестер СитиТоттенхэм Хотспур
3:0
закончен
Брайтон энд Хоув АльбионАстон Вилла
0:0
закончен
Испания / Примера
ГранадаАтлетико М
1:2
закончен
СевильяУэска
1:0
закончен
ЭйбарВальядолид
1:1
закончен
БарселонаАлавес
5:1
закончен
Италия / Серия А
ТориноДженоа
0:0
закончен
НаполиЮвентус
1:0
закончен
СпецияМилан
2:0
закончен
Германия / Бундеслига
ШтутгартГерта
1:1
закончен
ВердерФрайбург
0:0
закончен
БайерМайнц
2:2
закончен
Боруссия ДХоффенхайм
2:2
закончен
УнионШальке-04
0:0
закончен
Франция / Лига 1
ПСЖНицца
2:1
закончен
РеймсЛанс
1:1
закончен
ЛионМонпелье
1:2
закончен
Украина / Премьер-лига
ЗаряДесна
2:1
закончен
МинайЛьвов
1:2
закончен
Динамо КОлимпик Д
3:1
закончен
Еврохоккейтур
ШвецияРоссия
1:2 (Б)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзВашингтон Кэпиталз
перенесен
Виннипег ДжетсОттава Сенаторз
1:2
закончен
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
1:3
закончен
Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
4:2
закончен
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
перенесен
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
1:6
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
1:2
закончен
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
4:5 (ОТ)
закончен
Чикаго БлэкхоуксКоламбус Блю Джекетс
3:2 (ОТ)
закончен
Даллас СтарзКаролина Харрикейнз
3:4 (Б)
закончен
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
2:4
закончен
Лос-Анджелес КингзМиннесота Уайлд
перенесен
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
3:1
закончен
Единая лига ВТБ
ЦСКА Зенит
71:74
закончен
Биатлон / Чемпионат мира по биатлону
Женский спринт
закончен
Бокс/ММА / UFC 258
Камару Усман — Гилберт Бернс
закончен
Италия / Серия А
РомаУдинезе
3:0
закончен
СампдорияФиорентина
2:1
закончен
КальяриАталанта
0:1
закончен
КротонеСассуоло
1:2
закончен
Интер МЛацио
3:1
закончен
Англия / Премьер-лига
СаутгемптонВулверхэмптон
1:2
закончен
Вест Бромвич АльбионМанчестер Юнайтед
1:1
закончен
АрсеналЛидс Юнайтед
4:2
закончен
ЭвертонФулхэм
0:2
закончен
Испания / Примера
ХетафеРеал Сосьедад
0:1
закончен
Реал МадридВаленсия
2:0
закончен
ЛевантеОсасуна
0:1
закончен
ВильярреалБетис
1:2
закончен
Украина / Премьер-лига
КолосШахтёр Д
0:0
закончен
МариупольАлександрия
0:1
закончен
Днепр-1Ингулец
2:0
закончен
Рух ВВорскла
1:1
закончен
Франция / Лига 1
МонакоЛорьян
2:2
закончен
РеннСент-Этьен
0:2
закончен
МетцСтрасбург
1:2
закончен
ДижонНим
0:2
закончен
АнжеНант
1:3
закончен
ЛилльБрест
0:0
закончен
БордоМарсель
0:0
закончен
Германия / Бундеслига
Айнтрахт ФКёльн
2:0
закончен
ВольфсбургБоруссия М
0:0
закончен
Еврохоккейтур
РоссияЧехия
7:4
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
Металлург МгЙокерит
2:5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
6:3
закончен
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
перенесен
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
0:0
1 период
Биатлон / Чемпионат мира по биатлону
Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
закончен
Биатлон / Чемпионат мира
Гонка преследования 10 км. Женщины
закончен
Англия / Премьер-лига
Вест Хэм ЮнайтедШеффилд Юнайтед
21:00
ЧелсиНьюкасл Юнайтед
23:00
Германия / Бундеслига
БаварияАрминия
22:30
Италия / Серия А
ВеронаПарма
22:45
Испания / Примера
КадисАтлетик Б
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
Динамо РАк Барс
20:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
00:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
перенесен
Баффало СэйбрзНью-Йорк Айлендерс
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
03:00
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
03:00
Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
03:30
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
04:30
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
05:00
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
06:00
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
06:30
Развернуть

Спортивные новости

Тренер «Аталанты» Миранчука предвосхитил игры Лиги чемпионов с «Реалом»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини предвосхитил игры 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, бергамаски не смогут претендовать на победу в турнире, однако смогут набраться опыта в матчах против «сливочных».

Специалист отметил, что в распоряжении Зинедина Зидана есть огромное количество техничных и выдающихся игроков, которые способны доставить проблем, несмотря на нелучшую форму.

Ранее бывший селекционер московского «Локомотива» Александр Сорочинский вспомнил о работе с экс-наставником «железнодорожников» Юрием Семиным.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.