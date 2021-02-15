Драчев похвалил Казакевич за выступление на ЧМ в Словении

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился впечатлениями от выступления Ирины Казакевич на чемпионате мира, передает Sport24.



По его словам, для дебюта на мировом первенстве спортсменка демонстрирует вполне приемлемый результат.

«Понятно, что от Казакевич никто медалей не ждал, но итог ее работы впечатляет. Она еще может спрогрессировать, хотя в ее возрасте уже пора бы бороться за высокие места. Функционально она готова за них бороться, но пока не получается», — сказал Драчев.

Ранее Александр Тихонов раскритиковал женскую сборную за результат в гонке преследования.