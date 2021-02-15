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Спортивные новости

Экс-тренер биатлонной сборной предположил причину провала на ЧМ

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Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Королькевич высказался о причинах неудачи на чемпионате мира 2021 года в Словении. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, провал на мировом первенстве не связан с выбором места проведения подготовительных сборов.

«Может быть, нужно было разделить спортсменов на две группы. Конечно, легче давать комментарии со стороны, не зная, что происходит внутри. Посмотрите, что не только команда России жила наверху, но есть и другие сборные, которые выступают достаточно успешно.

На мой взгляд, проблема лежит в глубинной подготовке», — сказал Королькевич.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев жестко ответил на слова норвежского биатлониста Йоханнеса Бе.

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