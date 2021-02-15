Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения «Питтсбургу»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «ППГ Пэйнтс Арена» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брендон Танев, Джейк Гюнцель, Зак Астон-Риз, Сидни Кросби и Брайан Раст, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Евгений Кузнецов, Якуб Врана и Никлас Бэкстрем.

Ранее сообщалось, что двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» Вячеслав Войнов близок к завершению карьеры.