Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал Australian Open — 2021.

По его словам, особенно позитивным выдался тот факт, что игра завершилась всего в трех сетах, что крайне важно для поздних стадий турнира.

«Отличный матч, я прекрасно чувствовал мяч и подачу. Единственный раз проиграл подачу при счете 5:2, когда это не имело особого значения.



Первый четвертьфинал в Австралии — отличное достижение. Я предпочитаю двигаться шаг за шагом к своей цели», — сказал Медведев в эфире Eurosport.

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