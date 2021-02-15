Польховский заявил о разногласиях в тренерском штабе сборной России

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заявил о разногласиях в тренерском штабе. Об этом сообщает Sports.ru.

Старшие тренеры команды Юрий Каминский и Михаил Шашилов рассказали о своем желании провести подготовку к мировому первенству в Словении на территории Италии.

«У нас много причин, почему этого не удалось сделать, не хотел бы об этом говорить. Хотеть не вредно — возьмите, сделайте. С корабля побежали люди, а я только из прессы узнал, какие были планы. Давайте закончим с этим. Кому надо, тот меня поймет, услышит», — сказал Польховский.

Ранее сообщалось, что бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился впечатлениями от выступления Ирины Казакевич на чемпионате мира.