Нападающий «Манчестер Юнайтед» подвергся расистским оскорблениям

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и Антони Марсьяль подвергся расистским оскорблениям после матча 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вест Бромвича». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, на страничке британца в социальных сетях начали появляться гневные комментарии, содержащие в себе расистские выражения и дискриминационные символы.

Марсель провел на поле 66 минут и был заменен, не сумев отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об игре Алексея Миранчука в «Аталанте».