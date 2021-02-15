«Вегас» с минимальным счетом обыграл «Колорадо» Ничушкина

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» оказался сильнее «Колорадо Эвеланш».

Встреча прошла в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл арене» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил Макс Пачиоретти.

Форвард «лавин» Валерий Ничушкин очков в этой игре не набрал.



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