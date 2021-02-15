Бывшая супруга Кержакова пожаловалась на насилие

Милана Тюльпанова, бывшая супруга лучшего бомбардира сборной России по футболу Александра Кержакова, пожаловалась на физическое насилие.

Напомним, недавно девушка сообщила, что девушка рассталась со своим новым мужем через три недели после свадьбы из-за того, что он обещал прострелить ей ноги.



«Мне плохо от того, как поступили со мной. Как обычно, насилие. Но я уже привыкла, мне даже нормально. Я просто устала. От того, что меня постоянно используют. Чувствую себя каким-то товаром», — рассказала Тюльпанова в сториз Instagram.

Ранее Тюльпанова рассказала об угрозах физической расправы от нового мужа.