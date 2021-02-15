Российские теннисисты Андрей Рублев, Аслан Карацев и Даниил Медведев пробились в 1/4 финала Australian Open.
Это первый случай в истории турниров «Большого шлема», когда в 1/4 финала пробились три представителя России.
За выход в полуфинал Рублев и Медведев сойдутся в очном поединка, а Карацев сразится с Григором Димитровым из Болгарии.
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Российские теннисисты установили историческое достижение
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Российские теннисисты Андрей Рублев, Аслан Карацев и Даниил Медведев пробились в 1/4 финала Australian Open.
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