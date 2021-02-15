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Спортивные новости

Миронова выступит в индивидуальной гонке и эстафете на ЧМ по биатлону

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о том, что изменения в составе команды на индивидуальную гонку и эстафету на чемпионате мира не планируются, передает сайт Союза биатлонистов России (СБР).

«Состав на сегодняшний день меняться не будет. На индивидуальную гонку тоже никаких изменений не будет. Даже независимо от неуверенной стрельбы Светы Мироновой. И не потому что она свердловская», — сказал Шашилов.

Напомним, в спринте Миронова допустила шесть промахов, заняв 64 место.

Ранее Владимир Драчев призвал российских биатлонисток сосредоточиться на индивидуальной гонке.

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