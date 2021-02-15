Тарпищев прокомментировал попадание трех россиян в 1/4 финала Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал попадание Даниила Медведева, Андрея Рублева и Аслана Карацева в 1/4 финала Australian Open, передает Sport24.

«Медведева и Рублева я ожидал увидеть в четвертьфинале. Жалко, что попали друг на друга. А вот Карацев подвиг сделал. Его преследовали травмы, но он проделал колоссальную работу», — сказал Тарпищев.

Напомним, впервые в четвертьфинале турнира «Большого шлема» сыграют три представителя России.

Ранее Рублев прокомментировал свой выход в 1/4 финала Australian Open.